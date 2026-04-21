Иран назвал условие для начала переговоров с США

Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что Иран переиграл США в Ормузском проливе. По его словам, Тегерану удалось спутать все карты своим противникам, когда он внезапно предложил самому открыть путь в проливе. По этой причине, уточняет он, морской маршрут все еще закрыт для всех стран.