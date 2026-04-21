Иран назвал условие для начала переговоров с США

МИД Ирана: Тегеран начнет переговоры с США лишь при их нацеленности на результат.

Источник: Комсомольская правда

Иран пока не принял решения об участии в переговорах с США в Исламабаде. Окончательная позиция будет зависеть от готовности Вашингтона прийти к конечному результату. Об этом сообщила пресс-служба МИД исламского государства.

«Когда мы увидим, что переговоры ориентированы на результат, мы решим, будем ли в них участвовать», — цитирует ведомство иранское гостелевидение.

В министерстве подчеркнули, что промедление с ответом объясняется не нерешительностью иранской стороны, а противоречивыми сигналами от Белого дома. Не все предложения Вашингтона удовлетворяют Тегеран.

Ранее американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что Иран переиграл США в Ормузском проливе. По его словам, Тегерану удалось спутать все карты своим противникам, когда он внезапно предложил самому открыть путь в проливе. По этой причине, уточняет он, морской маршрут все еще закрыт для всех стран.

