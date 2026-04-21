Психолог дал советы, как снова привыкнуть к офису после долгой удаленки

Возвращение сотрудников в офис после долгих лет удаленной работы может стать для многих серьезным стрессом. Людям приходится заново привыкать к ранним подъемам, дороге и живому общению в коллективе. Психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский рассказал, как смягчить этот переход. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«За пятилетку удаленки многие поняли, что без посещения рабочего места продвинуться по карьерной лестнице невозможно. Повышение по службе коснулось в основном тех, кто был в личном контакте с руководством и постоянно находился на глазах», — отметил специалист.
По словам эксперта, удаленный формат работы нарушил привычный баланс между личной жизнью и работой. У многих это привело к усталости, выгоранию и ощущению социальной изоляции, поскольку исчезло живое общение с коллегами и обмен рабочей информацией.
Зберовский отметил, что возвращение в офис может помочь людям снова войти в нормальный ритм и улучшить карьерные перспективы. При этом он подчеркнул, что важную роль играет неформальное общение — совместные обеды, разговоры на перерывах и участие в жизни коллектива.
