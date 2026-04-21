Главные новости за 21 апреля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В громком уголовном деле о похищении людей в городе Россошь Воронежской области фигурируют участники специальной военной операции (СВО), в том числе бывший боец, который потерял обе ноги в результате боевых действий. По данным «Ъ», их защита безуспешно добивается освобождения обвиняемых из-под стражи.

Источник: Коммерсантъ

Опубликовано постановление мэрии Воронежа о возобновлении отопительного периода. Документ предписывает теплоснабжающим организациям с сегодняшнего дня «возобновить отопительный период 2025—2026 годов для объектов социальной сферы, многоквартирных домов, административных и других зданий».

В Белгородской области суд удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании с заведующей облбольницы и владельца местной компании в доход государства 66 млн руб., полученных преступным путем. Средства были изъяты у участников коррупционной схемы, связанной с закупками медицинских изделий.

Липецкая область лидирует в Черноземье по росту экспорта зерна в начале 2026 года. Регион увеличил объемы экспорта по сравнению с показателями прошлого года более чем в пять раз — с 59 тыс. т до 332 тыс. т.

Курский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, по которому бывшего советника губернатора Курской области и блогера Романа Алехина не исключили из реестра иноагентов. На суде блогер заявил, что «не может находиться под иностранным влиянием, так как осуществляет деятельность, направленную на борьбу с этим влиянием».

Россельхознадзор выявил множественные нарушения ветеринарных правил содержания сельскохозяйственной птицы на птицеводческом предприятии ООО «Мулард Утка» в Орловской области. Организации назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Он уже оплачен.

Бывшая судья Тамбовского райсуда Тамбовской области Елена Дробышева оштрафована на 600 тыс. руб. за вынесение 10 неправосудных решений. По версии Следственного комитета, в ноябре 2021 года судья подготовила решения по гражданским делам, находясь в санатории в Сочи.

