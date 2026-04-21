Пьяный калининградец случайно выбрал чужую Mazda, бил по ней кулаками и царапал ключом

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратилась 37-летняя местная жительница. Её автомобиль «Мазда», оставленный на парковке у дома, повредил неизвестный.
Участковые опросили возможных очевидцев и выяснили, что к преступлению причастен 35-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и доставили в отделение.
Стражи порядка установили: злоумышленник не был знаком с потерпевшей и повредил машину случайно. Он находился в нетрезвом состоянии, проходил мимо иномарки, бил по ней кулаками и царапал ключом. Ущерб превысил 33 тысячи рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений).