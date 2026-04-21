Пьяный калининградец случайно выбрал чужую Mazda, бил по ней кулаками и царапал ключом

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратилась 37-летняя местная жительница. Её автомобиль «Мазда», оставленный на парковке у дома, повредил неизвестный. Участковые опросили возможных очевидцев и выяснили, что к преступлению причастен 35-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и доставили в отделение. Стражи порядка установили: злоумышленник не был знаком с потерпевшей…

Источник: Янтарный край

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратилась 37-летняя местная жительница. Её автомобиль «Мазда», оставленный на парковке у дома, повредил неизвестный.

Участковые опросили возможных очевидцев и выяснили, что к преступлению причастен 35-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали и доставили в отделение.

Стражи порядка установили: злоумышленник не был знаком с потерпевшей и повредил машину случайно. Он находился в нетрезвом состоянии, проходил мимо иномарки, бил по ней кулаками и царапал ключом. Ущерб превысил 33 тысячи рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений).

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
