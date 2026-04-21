Главные новости за 21 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Аксайском районе суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 46-летнего дончанина по п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Фигурант вместе с подсобниками (дела в отношении них выделены в отдельное производство) в 2024 году угрозами и насилием принуждал шестерых человек бесплатно трудиться на полях. Потерпевшие, как отмечается, не могли отказаться от работ, так как отдали подсудимому свои документы и были ограничены в свободном перемещении.