В апреле Калининградская область вошла в число самых засушливых регионов Европы — синоптики

С конца марта в регионе выпало всего 5 мм осадков.

Источник: Клопс.ru

В этом апреле регион вошёл в список наиболее засушливых районов Европы. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» написали в своём телеграм-канале.

«С конца марта на метеостанции Калининграда выпало лишь 5 мм осадков. Уровень влажности почвы в слое от 0 до 40 сантиметров в среднем опустился до 30%, а уровень засухи, по данным Windy (онлайн-сервис для анализа погоды в реальном времени — ред.), оценивается как ¾ из 5», — говорится в публикации.

Ещё хуже ситуация, как отмечают синоптики, складывается на севере и западе Польши. Там существенных осадков не было больше месяца, уровень почвенной влаги упал примерно до 5−10%, а засуха достигла максимума. Первые за долгое время дожди в Калининградской области ждут в ближайшие выходные.

Специалисты отмечали, что дефицит осадков в Калининградской области сохраняется с ноября. В конце зимы и начале весны нехватку влаги частично компенсировало активное таяние снега.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
