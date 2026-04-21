В апреле Калининградская область вошла в число самых засушливых регионов Европы — синоптики

В этом апреле регион вошёл в список наиболее засушливых районов Европы. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» написали в своём телеграм-канале.
«С конца марта на метеостанции Калининграда выпало лишь 5 мм осадков. Уровень влажности почвы в слое от 0 до 40 сантиметров в среднем опустился до 30%, а уровень засухи, по данным Windy (онлайн-сервис для анализа погоды в реальном времени — ред.), оценивается как ¾ из 5», — говорится в публикации.
Ещё хуже ситуация, как отмечают синоптики, складывается на севере и западе Польши. Там существенных осадков не было больше месяца, уровень почвенной влаги упал примерно до 5−10%, а засуха достигла максимума. Первые за долгое время дожди в Калининградской области ждут в ближайшие выходные.
Специалисты отмечали, что дефицит осадков в Калининградской области сохраняется с ноября. В конце зимы и начале весны нехватку влаги частично компенсировало активное таяние снега.