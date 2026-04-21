Крымский мост сейчас — обстановка к вечеру вторника

Очередь перед пунктами досмотра у моста на выезде из Крыма образовалась в 13:00 и каждый час кратно увеличивалась.
«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив является стратегическим сооружением с усиленными мерами безопасности.
С 20 января 2026 года на мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.