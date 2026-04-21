Нижегородские волонтеры отправили 20 тонн гуманитарного груза в Дагестан

Волонтеры Победы Нижегородской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Дагестана, которые пострадали от наводнения. Об этом рассказали в НРО ВОД «Волонтеры Победы».
В подготовке гуманитарного груза участвовали волонтеры, общественники, предприниматели и сотрудники госструктур. Организатором масштабной отправки выступила региональная общественная организация «Дагестанское землячество».
«На наш призыв откликнулись жители со всей Нижегородской области, и общими усилиями удалось собрать как финансовые средства для оказания помощи, так и необходимые вещи. В состав груза вошли предметы первой необходимости — питьевая вода, бытовые принадлежности и другие важные для повседневной жизни вещи. Выражаем особую благодарность нижегородцам за неравнодушие, отзывчивость и готовность прийти на помощь», — сказал председатель региональной общественной организации «Дагестанское землячество» Абдула Ибрагимов.
Волонтеры Победы продолжают сбор необходимых вещей в помощь пострадавшему Дагестану. Он организован в двух пунктах в Нижнем Новгороде: на улице Должанской, 1 и на улице Панина, 19. Список предметов, необходимых для ликвидации ЧС и помощи пострадавшим, можно узнать здесь.