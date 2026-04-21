Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские волонтеры отправили 20 тонн гуманитарного груза в Дагестан

В подготовке участвовали также общественники, предприниматели и сотрудники госструктур.

Источник: Живем в Нижнем

Волонтеры Победы Нижегородской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи жителям Дагестана, которые пострадали от наводнения. Об этом рассказали в НРО ВОД «Волонтеры Победы».

В подготовке гуманитарного груза участвовали волонтеры, общественники, предприниматели и сотрудники госструктур. Организатором масштабной отправки выступила региональная общественная организация «Дагестанское землячество».

«На наш призыв откликнулись жители со всей Нижегородской области, и общими усилиями удалось собрать как финансовые средства для оказания помощи, так и необходимые вещи. В состав груза вошли предметы первой необходимости — питьевая вода, бытовые принадлежности и другие важные для повседневной жизни вещи. Выражаем особую благодарность нижегородцам за неравнодушие, отзывчивость и готовность прийти на помощь», — сказал председатель региональной общественной организации «Дагестанское землячество» Абдула Ибрагимов.

Волонтеры Победы продолжают сбор необходимых вещей в помощь пострадавшему Дагестану. Он организован в двух пунктах в Нижнем Новгороде: на улице Должанской, 1 и на улице Панина, 19. Список предметов, необходимых для ликвидации ЧС и помощи пострадавшим, можно узнать здесь.

