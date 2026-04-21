Поджигателей трансформаторных подстанций осудили в Ростове за теракт

Поджигателей трансформаторных подстанций в Ростовской области приговорили к срокам от 13 до 20 лет. Об этом РИА Новости сообщил представитель Южного окружного военного суда.
В конце 2023 — начале 2024 года один из фигурантов согласился за деньги совершать теракты — поджоги объектов энергетической инфраструктуры. Вместе со своими знакомыми он изготовил самодельную зажигательную смесь и поджег две трансформаторные станции в Ростове. Кроме того, подельники попытались подпалить пункт контроля управления узла магистрального нефтепровода в Донской столице. Однако им помешали охранники.
В отношении поджигателей было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и покушении на него. Одного из фигурантов по совокупности с приговором Азовского городского суда осудили на 20 лет, второго на 15 лет, остальных на 13.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.