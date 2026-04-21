Бастрыкин усомнился во «Вредных советах» для детей Григория Остера: СК намерен проверить книги писателя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера на наличие сомнительных педагогических подходов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
Вопрос о детской литературе был поднят на заседании Координационного совета комитета. На нем обсуждались вопросы оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, терактов и военных конфликтов. В ходе обсуждения участники отдельно остановились на содержании произведений для несовершеннолетних. Среди этой литературы отдельно выделили «Вредные советы» Остера.
«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки», — следует из заявления.
«Вредные советы» — это сборник иронических стихотворений для детей, построенных на гротескном изображении последствий непослушания. Произведения публиковались в различных журналах еще в 1980-е годы. Первый полноценный сборник вышел в 1990 году. С тех самых времен он неоднократно переиздавался.
Ранее Бастрыкин дал поручение своим подчиненным проверить легальность работы блогера Юрия Дудя*. Поводом для проверки стало интервью, которое Дудь* взял у Дениса Капустина**.
* — Физическое лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иноагентов.
** — Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.