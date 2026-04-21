Ученый Богачев предупредил о росте активности Солнца на текущей неделе

Один из самых глубоких за последние годы спадов солнечной активности наблюдается уже около двух недель, но на текущей неделе ожидается ее рост. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
— Это, на наш взгляд, является одним из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла: активность фрагментируется и распадается на отдельные всплески, разделенные длительными периодами спокойствия, — пояснил специалист.
По его словам, на этой неделе вспышечная активность увеличится до среднего уровня, в то время как для крупных вспышек пока энергии нет. При этом в текущем году ожидается от 5 до 10 вспышек высшего класса, передает ТАСС.
18 апреля на Земле началась магнитная буря уровня G1, который является минимальным по пятибалльной шкале. Острая фаза явления продлилась два дня и затронула выходные. По словам исследователей, текущий год является «исключительно богатым» на геомагнитные возмущения и сейчас идет по второму графику в этом столетии.