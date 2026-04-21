На юге России прогнозируют заморозки

В ближайшие ночи в нескольких регионах Южного федерального округа ожидаются заморозки до минус трёх градусов. Об этом сообщил представитель Северо-Кавказского гидрометцентра, пишет РИА Новости.
По словам синоптика, холодный воздух поступает с арктических широт. Заморозки от минус одного до минус трёх градусов прогнозируются практически на всей территории округа.
Ночные заморозки на севере и западе ЮФО сохранятся до 26−27 апреля. Днём температура воздуха составит плюс 6−11 градусов.
Третья декада апреля на юге России будет холоднее климатической нормы на 2,5−5,5 градуса.