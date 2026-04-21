Бастрыкин поручил проверить книги автора «Вредных советов» Григория Остера

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги писателя Григория Остера, написавшего цикл стихотворений «Вредные советы», из-за того, что в его произведениях содержатся «сомнительные с педагогической точки зрения установки». Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель Следственного комитета поручил провести проверку книг указанного автора, — передает официальный сайт ведомства.
Остер известен по книге «Вредные советы» — это сборник иронических стихотворений, в которых детям предлагают действовать наоборот. Прокуратура Красноярского края в 2024 году требовала изъять из продажи и уничтожить книгу «Вредные советы», посчитав, что в ней «изображены описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику». После внимания общественности прокуратура объявила, что не станет требовать уничтожить тираж книги.