В Воронеже старинную детскую книгу выставили на продажу за 3,5 миллиона рублей

Жительница Воронежа пытается продать редкое антикварное издание по цене однокомнатной квартиры. 18 апреля на популярной онлайн-площадке бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже книги конца XIX века, стоимость которой сопоставима с недвижимостью в областном центре — три миллиона 400 тысяч рублей.
Речь идет о раритетном сборнике детских рассказов под авторством Константина Батюшкова, посвященных земной жизни Иисуса Христа. Книга была напечатана еще в 1896 году и, по мнению владельца, представляет высокую коллекционную ценность.
Примечательно, что продавец уже начала корректировать свои ожидания: если в первую неделю за старинный томик просили четыре миллиона рублей, то спустя несколько дней цена снизилась на 600 тысяч. Несмотря на внушительную «скидку», лот остается одним из самых дорогих печатных предложений в регионе. Женщина уточняет, что «торг уместен».