Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже старинную детскую книгу выставили на продажу за 3,5 миллиона рублей

Сборник рассказов о земной жизни Иисуса Христа 1896 года продается в Воронеже.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Воронежа пытается продать редкое антикварное издание по цене однокомнатной квартиры. 18 апреля на популярной онлайн-площадке бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже книги конца XIX века, стоимость которой сопоставима с недвижимостью в областном центре — три миллиона 400 тысяч рублей.

Речь идет о раритетном сборнике детских рассказов под авторством Константина Батюшкова, посвященных земной жизни Иисуса Христа. Книга была напечатана еще в 1896 году и, по мнению владельца, представляет высокую коллекционную ценность.

Примечательно, что продавец уже начала корректировать свои ожидания: если в первую неделю за старинный томик просили четыре миллиона рублей, то спустя несколько дней цена снизилась на 600 тысяч. Несмотря на внушительную «скидку», лот остается одним из самых дорогих печатных предложений в регионе. Женщина уточняет, что «торг уместен».