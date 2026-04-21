Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье осталась на уровне прошлой недели

За прошедшую неделю, с 13 по 19 апреля, в Пермском крае выявлено 12 136 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.
При этом уровень заболеваемости не вырос и остался на уровне прошлой недели. Эпидемический порог по-прежнему не превышен. Лабораторный мониторинг показал, что среди заболевших с симптомами респираторных инфекций преобладают вирусы негриппозной природы. Чаще всего выявляют риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.
Специалисты Роспотребнадзора Прикамья напомнили о правилах профилактики заболеваний гриппа и ОРВИ: рекомендуется мыть руки с мылом или использовать спиртовой антисептик, не касаться руками глаз, носа, рта. Также необходимо минимизировать контакты с заболевшими, регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку и избегать переохлаждения.