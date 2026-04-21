Названа причина смерти звезды «Мажора» Мубинова

Актер из сериалов «Реальные пацаны» и «Мажор» Рамиль Мубинова умер от остановки сердца. Об этом пишет РИА Новости.
По словам источника в семье артиста, он не болел, у актера остановилось сердце в Подмосковье.
Для захоронения его позже перевезли в Ульяновск. Рамиль Мубинов скончался в возрасте 40 лет.
Также он работал в Московском театре «ET CETERA» под руководством Александра Калягина и в Театре имени Владимира Маяковского.
Ранее стало известно, что от инфаркта умер актер Игорь Алексеев, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».