Сухой закон введут на День Победы под Волгоградом

Во Фролово Волгоградской области на сутки введут запрет продажи алкогольной продукции. Местные власти решили.

Во Фролово Волгоградской области на сутки введут запрет продажи алкогольной продукции. Местные власти решили таким образом повысить общественную безопасность, проредив ряды гуляк 9 мая, во время празднования Дня Победы. Соответствующее постановление мэрии проходит финальный этап согласований.

— Особенно заметно пагубное влияние чрезмерного потребления алкогольной продукции населением во время массовых мероприятий, что негативно отражается на общественной безопасности в целом. Скопление большого числа граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, особенно молодежи, часто проявляется массовыми беспорядками, сопровождается агрессивными действиями в отношении окружающих граждан, — говорится в пояснительной записке к документу.

Под запрет попадают водка, коньяк, виноградная водка, бренди, вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре и медовуха.

Ограничения будут действовать: на ул. Народная в границах ул. Южная и ул. Комсомольская, ул. Спартаковская в границах ул. Южная и ул. Пролетарская, ул. Пролетарская в границах ул. Спартаковская и ул. Ленинградская, ул. Ленинградская в границах ул. Пролетарская и ул. Народная, ул. Комсомольская в границах ул. Народная и ул. Спартаковская, ул. Революционная в границах ул. Народная и ул. Спартаковская, ул. Московская в границах ул. Народная и ул. Пролетарская, ул. Фроловская в границах ул. Народная и ул. Пролетарская, ул. Советская в границах ул. Спартаковская и ул. Московская, ул. Ленина в границах ул. Спартаковская и ул. Московская, ул. Свердлова в границах ул. Спартаковская и ул. Фроловская.

Отметим, при этом власти предусмотрели исключение из общих правил. При желании поднять градус, фроловчане смогут воспользоваться услугами ресторанов и кафе. Там алкоголь будут реализовывать в обычном режиме. Для контроля за соблюдением правил чиновники хотят обратиться в полицию с просьбой организовать в праздничный день масштабные рейды.