Известный по ролям в «Мажоре» и «Холопе 3» актер Рамиль Мубинов умер в Москве

Российский актер Рамиль Мубинов, известный по ролям в фильме «Холоп 3», а также сериалах «Мажор» и «Реальные пацаны», скончался на 41-м году жизни из-за остановки сердца. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили родственники артиста.

— Остановилось сердце. Он не болел. Это случилось в Подмосковье, позже его перевезли в Ульяновск для захоронения, — рассказал родственник Мубинова в беседе с РИА Новости.

Рамиль Мубинов родился в 1985 году, а в 2012 году окончил актерское отделение факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Кроме того, артист учился на режиссерском факультете в Театральном институте имени Б. В. Щукина, после чего устроился служить в Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина и театр имени Владимира Маяковского.