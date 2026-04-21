Захарова осудила слова Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном ядерном Холокосте

Захарова посчитала неуместным упоминание Освенцима и Майданека в обвинениях Израиля в адрес Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обвинения израильского премьера Биньямина Нетаньяху в сторону Ирана, в которых он упоминает нацистские лагеря.

Поводом для реакции Захаровой стали слова Нетаньяху о том, что Тегеран якобы планировал «ядерный Холокост» против Израиля, а иранские объекты могли бы звучать так же, как Освенцим, Майданек и Собибор.

«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю “ядерного Холокоста” со стороны Ирана — это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной Армии», — написала дипломат.