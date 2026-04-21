В Ростовской области прошел единый день открытых дверей «Профессионалитета»

Гости узнали о востребованных профессиях и правилах поступления в колледжи и техникумы.

Источник: Национальные проекты России

Единый день открытых дверей «Профессионалитета» прошел в колледжах и техникумах Ростовской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций субъекта.

Выпускники и их родители узнали о востребованных рабочих профессиях, правилах поступления, учебе и студенческой жизни, а также о возможности заключить целевой договор. Гости пообщались с представителями предприятий‑партнеров, побывали на экскурсиях и попробовали себя в профессиях на практических занятиях.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.