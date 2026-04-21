За поджоги подстанций в Ростове четверо осуждённых получили сроки до 20 лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Южный окружной военный суд в Ростове‑на‑Дону вынес приговор по уголовному делу о поджогах объектов энергетической инфраструктуры. Фигуранты приговорены к лишению свободы на сроки от 13 до 20 лет.
Согласно материалам дела, в конце 2023 — начале 2024 года один из обвиняемых вступил в переписку с неизвестным лицом, которое предлагало денежное вознаграждение за совершение поджогов объектов энергетической инфраструктуры в целях противодействия СВО. Впоследствии к нему присоединились ещё трое соучастников.
Следствием установлено: в декабре 2023 года были приобретены компоненты для изготовления зажигательной смеси; в ночь на 28 декабря был подожжён один из объектов в Ростове‑на‑Дону; позже была предпринята попытка поджога пункта управления магистрального нефтепровода, но её пресекла охрана; через несколько дней совершён ещё один поджог трансформаторной подстанции.
Суд признал всех четверых фигурантов виновными. Назначены следующие наказания: 20 лет лишения свободы; 15 лет лишения свободы; двое осуждённых получили по 13 лет в колонии строгого режима с отбыванием части срока в тюрьме.