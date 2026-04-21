За поджоги подстанций в Ростове четверо осуждённых получили сроки до 20 лет

Следствием установлено: в декабре 2023 года были приобретены компоненты для изготовления зажигательной смеси; в ночь на 28 декабря был подожжён один из объектов в Ростове‑на‑Дону; позже была предпринята попытка поджога пункта управления магистрального нефтепровода, но её пресекла охрана; через несколько дней совершён ещё один поджог трансформаторной подстанции.