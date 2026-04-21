В Перми в руках подростка взорвался подобранный им сверток с купюрами

В Перми подросток получил легкие ожоги после того, как у него в руках взорвался подобранный им на улице сверток купюр, сообщает пресс-служба краевого министерства территориальной безопасности.
Ведомство отмечает, что после того, как несовершеннолетний подобрал сверток, раздался хлопок, похожий на разрыв петарды. Госпитализация подростку не потребовалась.
По факту произошедшего полиция проводит проверку. Прокуратура Мотовилихинского района Перми контролирует установление обстоятельств инцидента.
РБК обратился за комментарием в МВД региона.
В ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске при попытке поднять лежавшие на земле деньги пострадал девятилетний мальчик. Инцидент произошел, когда ребенок шел на тренировку — он увидел под ногами 10 ₽ и попытался их поднять, после чего произошел взрыв. На месте взрыва нашли часть самодельного устройства, начиненного гвоздями, и обрывки самой купюры.
Пострадавшему мальчику ампутировали несколько пальцев. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — 11 лет и 3 месяца лишения свободы.
