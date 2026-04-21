В Перми в руках подростка взорвался подобранный им сверток с купюрами

В ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске при попытке поднять лежавшие на земле деньги пострадал девятилетний мальчик. Инцидент произошел, когда ребенок шел на тренировку — он увидел под ногами 10 ₽ и попытался их поднять, после чего произошел взрыв. На месте взрыва нашли часть самодельного устройства, начиненного гвоздями, и обрывки самой купюры.