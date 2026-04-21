В Крым с гастролями едут студенты ВГИКа

«В марте этого года между ВГИКом и Крымским киноконцертным объединением было заключено соглашение о развитии совместных творческих проектов. Оно направлено на укрепление культурных связей, поддержку молодых талантов и расширение гастрольной деятельности студентов и выпускников одного из ведущих творческих вузов страны», — сказано в сообщении.
В рамках проекта «ВГИК в Крыму» на ведущих театральных площадках региона пройдут показы спектаклей и концертных программ, уточняют организаторы.
В частности, 22 апреля, в 19 часов в Крымском академическом русском драматическом театре имени Максима Горького в Симферополе состоится концерт «Мы из ВГИКа». 23 апреля в 19 часов — спектакль «Прощание в июне» дадут на сцене ялтинского театра имени А. П. Чехова. 24 апреля в пять часов вечера в Крымско-татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре покажут спектакль «В списках не значился».
«Проект предоставляет жителям и гостям Крыма особенную возможность познакомиться с творчеством студентов ВГИКа, увидеть современные сценические работы и оценить высокий уровень подготовки будущих актеров и режиссеров. Это редкий шанс прикоснуться к живому, актуальному театральному процессу и открыть для себя новые имена», — подчеркивают организаторы проекта.