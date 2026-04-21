В Беларуси 10 000 детей были записаны в детсады, когда родители находились дома

Десять тысяч белорусов записали своих детей в детсады, не выходя из дома. Об этом консультант информационно-аналитического отдела главного управления кадровой политики и организационно-аналитической работы Министерства образования Ольга Белоцкая сообщила БелТА.
Дело в том, что в 2026 году в Беларуси перевели в электронный вид процедуру постановки детей на очередь для получения места в детском саду. Теперь все можно сделать онлайн: родителю достаточно заполнить специальную форму на портале, а система автоматически проверит все данные о ребенке и его законных представителях. Нововведение значительно экономит время мам и пап будущих детсадовцев..
«Уже пришло около 10 тысяч электронных заявок — значит, услуга действительно нужна людям. Кому это удобно? Современному родителю. Все можно сделать в онлайн-режиме. Тем более все это агрегировано (связано, — ред) и с системами МВД», — пояснила Ольга Белоцкая.
По словам Белоцкой, новый формат уже получил хорошие отзывы. «Люди писали: “Я спокойно выбрала, что хотела, и увидела, не выходя из дома. Это заняло 15−20 минут”», — процитировала полученные сообщения представитель Минобразования.
А вот запись детей в первый класс через интернет пока только обсуждается, добавила она.
