В Беларуси 10 000 детей были записаны в детсады, когда родители находились дома

Дело в том, что в 2026 году в Беларуси перевели в электронный вид процедуру постановки детей на очередь для получения места в детском саду. Теперь все можно сделать онлайн: родителю достаточно заполнить специальную форму на портале, а система автоматически проверит все данные о ребенке и его законных представителях. Нововведение значительно экономит время мам и пап будущих детсадовцев..