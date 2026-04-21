В Петербурге оцифровали документы времен Великой Отечественной войны

Они касаются истории продовольственного снабжения блокадного Ленинграда.

Источник: Национальные проекты России

Документы по истории продовольственного снабжения блокадного Ленинграда оцифровали в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в архивном комитете города.

В открытый доступ выложили более 9600 сканов из фонда, который хранится в Центральном госархиве историко‑политических документов Санкт‑Петербурга. Материалы посвящены работе Продовольственной комиссии при Военном совете Ленинградского фронта. Она распределяла продукты между жителями блокадного Ленинграда и войсками, а также решала вопросы норм выдачи.

В документах — данные о запасах продовольствия, правилах выдачи и учета карточек, отчеты торговли и общепита, образцы карточек, списки на спецпайки, прикрепления к столовым, письма и заявления жителей.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.