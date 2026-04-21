Королеве Великобритании Елизавете II 21 апреля исполнилось бы 100 лет

Незадолго до коронации Маргарет призналась, что у нее роман с Питером Таунсендом — шталмейстером их отца, у которого были жена и две дочери. Таунсенд развелся и сделал предложение Маргарет, но Елизавета II, чтобы избежать скандала, попросила сестру отложить объявление о помолвке до тех пор, пока не пройдет коронация. Однако на церемонии, которая транслировалась по телевидению, пресса заметила слишком теплые отношения сестры королевы и Питера Таунсенда. Им тут же приписали роман, Елизавета II вмешалась вновь. На этот раз она попросила сестру подождать, пока ей не исполнится 25 лет — и тогда уже делать что угодно. А на это время Питера Таунсенда отправили работать в Бельгию. Разлука сделала свое дело — принцесса Маргарет так и не вышла замуж за любовь своей юности.