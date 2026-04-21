Минздрав сменил руководство в Зеленоградской ЦРБ

Больницу возглавил специалист с 30-летним стажем работы в медицине.

Источник: Клопс.ru

Главным врачом Зеленоградской ЦРБ назначили Сергея Литвиненко, специалиста с 30-летним стажем работы в медицине. Об этом телеграм-канал минздрава Калининградской области сообщает во вторник, 21 апреля.

"Сергей Николаевич прошёл путь от специалиста до заместителя главного врача и отлично знает все тонкости работы. Опыт работы позволяет оперативно и качественно решать те задачи, которые стоят перед нами. Первая и главная задача, которая стоит перед медицинской организацией, — это оказание качественной медицинской помощи жителям района. Наша работа — это не просто выполнение обязанностей, это служение людям, которые нуждаются в нашей помощи.

Мы все в белых халатах и знаем, чем нужно заниматься", — заявил глава минздрава Сергей Дмитриев.

Как отметили в министерстве, с начала года Зеленоградская ЦРБ пополнилась несколькими кадрами. В больницу пришли участковый педиатр, оториноларинголог по программе «Земский доктор» и пять сотрудников среднего медперсонала. К осени учреждение ожидает ещё двух участковых терапевтов. Сейчас штат Зеленоградской ЦРБ укомплектован на 90%, добавили в пресс-службе.

Сергей Литвиненко окончил Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия» в 1997-м. Работал врачом-фтизиатром в противотуберкулёзном диспансере Калининградской области, пульмонологом в горбольнице № 3 и замглавврача по лечебной части в Советской ЦРБ. В 2018—2021 годах исполнял обязанности главного врача, затем руководил ЦГКБ. С 2023-го был заместителем главврача по терапевтической части КОКБ.

Руководство сменилось и в кардиоцентре Калининграда. Новым главным врачом стал Виктор Цой, который работает в учреждении с 2012 года. Его назначение объяснили принципом «сохранения преемственности».

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
