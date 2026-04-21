Заведующей детсадом вынесли приговор за хищение более 1,2 млн рублей в Городце

Заведующей детским садом № 24 в Городце вынесли приговор по делу о мошенничестве и присвоении средств с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Подсудимая в период с октября 2019 года по март 2025 фиктивно приняла на работу в детский сад гражданина. Все деньги, которые ему выплачивались в качестве зарплаты, заведующая присваивала себе. Таким способом женщина обогатилась на сумму более 960 тысяч рублей.
Также суд установил, что с января 2020 года по январь 2024 заведующая начисляла сотрудникам детсада стимулирующие выплат в большем объеме. Излишне полученные средства работники отдавали своей начальнице. По такой схеме подсудимая обогатилась на сумму более 270 тысяч рублей.
Городская прокуратура заявляла гражданский иск на сумму более 1,2 млн рублей — на автомобиль заведующей, который стоит почти 1 млн рублей, наложен арест. Суд приговорил женщину к наказанию в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск прокурора удовлетворен.
