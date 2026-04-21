Заведующей детсадом вынесли приговор за хищение более 1,2 млн рублей в Городце

Подсудимая в период с октября 2019 года по март 2025 фиктивно приняла на работу в детский сад гражданина. Все деньги, которые ему выплачивались в качестве зарплаты, заведующая присваивала себе. Таким способом женщина обогатилась на сумму более 960 тысяч рублей.