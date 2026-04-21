Трубу с горячей водой прорвало на Маршала Тухачевского

В Петербурге успешно завершились ремонтные работы на трубопроводе с горячей водой на улице Маршала Тухачевского у дома № 37 в Красногвардейском районе. Теплоэнергетики справились с задачей на пять часов раньше установленного срока. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург». Прорыв произошел 20 апреля. Несмотря на возникшую ситуацию, компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» оперативно отреагировала и сообщила о завершении работ уже 21 апреля.
= В рамках ремонта было заменено 28 метров изношенного участка трубопровода распределительной сети «Екатерининская». Теплоснабжение здания было полностью восстановлено после завершения работ, — уточнили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Во время ремонта подача горячей воды осуществлялась по пониженным параметрам, что позволило обеспечить непрерывность теплоснабжения в других частях системы.