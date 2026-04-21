Повар из Екатеринбурга пришел на шоу к Константину Ивлеву

Екатеринбуржец Антон Ащеулов прошел кастинг и попал в кулинарную битву звездных шеф-поваров. Об этом сообщает пресс-служба канал «Пятница».
Оценивали мастерство уральца в проекте «Битва шефов» Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Известные мастера кулинарного искусства на шоу ищут самых талантливых со всей России.
— Антон — победитель шоу «Черный список». На кастинг в шоу «Битва шефов» Антон принес запеченный рулет из кролика и щуки с пюре из сельдерея, — рассказали представители канала.
Выпуск с участием уральца вышел в эфир 20 апреля. Блюда от Антона Ащеулова впечатлили как Константина Ивлева, так и Рената Агзамова.