Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повар из Екатеринбурга пришел на шоу к Константину Ивлеву

Екатеринбуржец прошел кастинг в кулинарное шоу.

Екатеринбуржец Антон Ащеулов прошел кастинг и попал в кулинарную битву звездных шеф-поваров. Об этом сообщает пресс-служба канал «Пятница».

Оценивали мастерство уральца в проекте «Битва шефов» Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Известные мастера кулинарного искусства на шоу ищут самых талантливых со всей России.

— Антон — победитель шоу «Черный список». На кастинг в шоу «Битва шефов» Антон принес запеченный рулет из кролика и щуки с пюре из сельдерея, — рассказали представители канала.

Выпуск с участием уральца вышел в эфир 20 апреля. Блюда от Антона Ащеулова впечатлили как Константина Ивлева, так и Рената Агзамова.