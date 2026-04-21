Каллас: ЕС сократит финансирование Венецианской биеннале из-за участия России

Глава евродипломатии Каллас заявила, что возвращение России на Венецианскую биеннале якобы ялвяется морально неправильным.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз может лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за участия России в международной выставке. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Возвращение России на Венецианскую биеннале морально неправильно, и ЕС также намерен сократить её финансирование», — отметила она.

Каллас заявила, что России якобы нельзя позволять выставляться на Венецианской биеннале. В этом году Москва впервые примет участие в форуме после четырехлетнего перерыва, представив проект «Дерево укоренено в небе». Согласно заявлению Минкультуры Италии, решение об участии России в выставке было самостоятельно принято руководством Венецианской биеннале.

Российский павильон будет представлен на 61-м мероприятии, которое пройдёт с 9 мая по 22 ноября в Италии. Представитель РФ по по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой также подтвердил участие страны в культурном событии.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас.
