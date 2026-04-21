Каллас: ЕС сократит финансирование Венецианской биеннале из-за участия России

Каллас заявила, что России якобы нельзя позволять выставляться на Венецианской биеннале. В этом году Москва впервые примет участие в форуме после четырехлетнего перерыва, представив проект «Дерево укоренено в небе». Согласно заявлению Минкультуры Италии, решение об участии России в выставке было самостоятельно принято руководством Венецианской биеннале.