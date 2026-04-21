Студентам в Ростове-на-Дону рассказали о карьере в АПК

Ребята могли лично пообщаться с представителями крупных агропредприятий региона.

«День профессиональной траектории студентов» прошел 16 апреля в Ростове-на-Дону, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Цель встречи — помочь молодым людям, осваивающим агроспециальности, понять, где и как они смогут работать после окончания учебы. На Дону площадкой для этого стал Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).

Студенты могли лично пообщаться с представителями крупных агропредприятий региона. Ребята узнали, какие направления сегодня самые востребованные, какие навыки необходимы, чтобы получить хорошую работу, и с чего стоит начинать свой путь в отрасли АПК. Кроме того, для учащихся провели тренинги по лидерству и мастер-класс по коммуникациям.

«Президентом поставлена задача наращивания всех объемов производства, в том числе в сельскохозяйственном производстве. Такие мероприятия очень важны для того, чтобы было больше площадок для общения агропредприятий со студентами, аспирантами, чтобы приглашать к себе высококвалифицированные кадры», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Алексей Васильев.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.