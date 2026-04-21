В Ростове-на-Дону прошел экозабег

Экозабег прошел в Ростове-на-Дону при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В акции участвовали более 50 школьников и волонтеров. Пять команд за ограниченное время убирали парк, соревнуясь, кто быстрее и больше соберет мусора. Победила команда «Зеленый мир» (44 кг). Второе место заняла «Мята», третье — «Экологи». Всем участникам вручили призы. Всего собрали более 143 кг мусора.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.