Саммит Россия — АСЕАН 2026 года пройдет в Казани

В 2026 году саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани, следует из указа президента России Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Председателем оргкомитета фестиваля назначен помощник президента Юрий Ушаков. В течение месяца он должен утвердить состав этого органа.
Правительству поручено обеспечить финансирование подготовки саммита, а также совместно с федеральными и региональными властями содействовать фонду «Росконгресс» в организации мероприятия.
АСЕАН (ASEAN, Association of Southeast Asian Nations) — региональная организация, включающая десять стран Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Таиланд, Сингапур и Филиппины.
АСЕАН установила диалоговое партнерство с 11 странами, включая Россию. Отношения АСЕАН с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — имеют статус всеобщего стратегического партнерства.
Это уже пятый саммит Россия — АСЕАН. Как уточняется на сайте «Росконгерсса» он состоится 17−19 июня. Встреча приурочена к 35-летию установления отношений между Россией и АСЕАН. Участники обсудят итоги сотрудничества, перспективы взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
