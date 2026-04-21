Саммит Россия — АСЕАН 2026 года пройдет в Казани

Это уже пятый саммит Россия — АСЕАН. Как уточняется на сайте «Росконгерсса» он состоится 17−19 июня. Встреча приурочена к 35-летию установления отношений между Россией и АСЕАН. Участники обсудят итоги сотрудничества, перспективы взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.