Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В отделе ЗАГС Курортного района Петербурга прошла экскурсия для учащихся

Студенты узнали, как менялись свадебные традиции и как устроены церемонии бракосочетания.

Источник: Национальные проекты России

Экскурсия для студентов первого курса факультета психологии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова состоялась в отделе ЗАГС Курортного района Санкт-Петербурга. Мероприятие отвечало задачам нацпроекта «Семья» по популяризации традиционных ценностей, сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния Северной столицы.

Учащимся рассказали, как менялись свадебные традиции — от древних обычаев до наших дней. Ребята узнали, как проходят торжественные регистрации брака и что для каждой пары готовят отдельный сценарий, совмещая официальную часть с теплыми словами. Также им показали архив отдела. В нем хранится более 250 тыс. актовых записей с 1926 года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.