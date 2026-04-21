В отделе ЗАГС Курортного района Петербурга прошла экскурсия для учащихся

Учащимся рассказали, как менялись свадебные традиции — от древних обычаев до наших дней. Ребята узнали, как проходят торжественные регистрации брака и что для каждой пары готовят отдельный сценарий, совмещая официальную часть с теплыми словами. Также им показали архив отдела. В нем хранится более 250 тыс. актовых записей с 1926 года.