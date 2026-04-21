В отделе ЗАГС Курортного района Петербурга прошла экскурсия для учащихся

Экскурсия для студентов первого курса факультета психологии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова состоялась в отделе ЗАГС Курортного района Санкт-Петербурга. Мероприятие отвечало задачам нацпроекта «Семья» по популяризации традиционных ценностей, сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния Северной столицы.
Учащимся рассказали, как менялись свадебные традиции — от древних обычаев до наших дней. Ребята узнали, как проходят торжественные регистрации брака и что для каждой пары готовят отдельный сценарий, совмещая официальную часть с теплыми словами. Также им показали архив отдела. В нем хранится более 250 тыс. актовых записей с 1926 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.