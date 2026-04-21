В Анапе стартовала подготовка к восстановлению пляжей

Как сообщили в подрядной организации, уже в ближайшее время планируется приступить к отсыпке песка на центральном пляже. Для восстановления береговой линии предусмотрено формирование дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 см. По оценке исполнителей, аналогичная технология ранее показала эффективность на тестовом участке в районе села Витязево.