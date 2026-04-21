Озвучена причина смерти актера Рамиля Мубинова: подробности

Знаменитый российский актер и звезда сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер из-за остановки сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артиста.
Подробности о смерти Мубинова стали известны во вторник, 21 апреля. Тогда семья актера сообщила, что ни от какой болезни мужчина не страдал.
«Остановилось сердце. Он не болел», — сказали родственники Мубинова.
Они также подчеркнули, что все произошло, когда актер находился в Подмосковье. Сейчас тело Мубинова перевезли в Ульяновск, где планируют захоронить.
Напомним, актер скончался еще порядка недели назад. Однако известно об этом стало 21 апреля. На момент ухода из жизни Мубинову было всего 40 лет. Даты прощания и похорон пока не объявлялись.