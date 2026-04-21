Озвучена причина смерти актера Рамиля Мубинова: подробности

Остановка сердца стала причиной смерти актера Рамиля Мубинова.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый российский актер и звезда сериала «Реальные пацаны» Рамиль Мубинов умер из-за остановки сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на семью артиста.

Подробности о смерти Мубинова стали известны во вторник, 21 апреля. Тогда семья актера сообщила, что ни от какой болезни мужчина не страдал.

«Остановилось сердце. Он не болел», — сказали родственники Мубинова.

Они также подчеркнули, что все произошло, когда актер находился в Подмосковье. Сейчас тело Мубинова перевезли в Ульяновск, где планируют захоронить.

Напомним, актер скончался еще порядка недели назад. Однако известно об этом стало 21 апреля. На момент ухода из жизни Мубинову было всего 40 лет. Даты прощания и похорон пока не объявлялись.