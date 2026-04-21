Суд присяжных оправдал трех жителей Ростовской области, обвиненных в убийстве

Суд присяжных оправдал трех жителей Дона, обвиненных в особо тяжких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.
Речь идет о бойне между фермерами, которая произошла в октябре 2019 года в Орловском районе. Поводом послужил давний земельный спор. Тогда «стенка на стенку» сошлись члены двух самых влиятельных в округе семей, у многих было оружие.
Согласно предъявленному обвинению, конфликт между семьями, возникший в результате финансово хозяйственной деятельности, привел к убийству трех человек и покушению на жизнь еще одного.
— По результатам судебного разбирательства коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт, согласно которому подсудимые признаны непричастными к совершению преступлений, — говорится в сообщении.
На основании этого вердикта суд постановил оправдательный приговор в отношении всех трех подсудимых. Теперь у них есть право на реабилитацию, в том числе возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.