Суд присяжных оправдал трех жителей Ростовской области, обвиненных в убийстве

Присяжные заседатели решили, что подсудимые непричастны к «орловской бойне».

Источник: Комсомольская правда

Суд присяжных оправдал трех жителей Дона, обвиненных в особо тяжких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Речь идет о бойне между фермерами, которая произошла в октябре 2019 года в Орловском районе. Поводом послужил давний земельный спор. Тогда «стенка на стенку» сошлись члены двух самых влиятельных в округе семей, у многих было оружие.

Согласно предъявленному обвинению, конфликт между семьями, возникший в результате финансово хозяйственной деятельности, привел к убийству трех человек и покушению на жизнь еще одного.

— По результатам судебного разбирательства коллегией присяжных заседателей был вынесен оправдательный вердикт, согласно которому подсудимые признаны непричастными к совершению преступлений, — говорится в сообщении.

На основании этого вердикта суд постановил оправдательный приговор в отношении всех трех подсудимых. Теперь у них есть право на реабилитацию, в том числе возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

