Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший главврач ЦГКБ Сергей Литвиненко возглавил Зеленоградскую больницу

В 2018—2021 годах он исполнял обязанности главврача, после чего возглавил ЦГКБ.

Министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев назначил нового главного врача Зеленоградской центральной районной больницы. Учреждение возглавил Сергей Литвиненко, ранее руководивший Центральной городской клинической больницей Калининграда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Литвиненко имеет около 30 лет опыта работы в системе здравоохранения. В 1997 году окончил Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Карьеру начал врачом-фтизиатром в противотуберкулезном диспансере региона, затем работал пульмонологом в городской больнице № 3, а также занимал должность заместителя главного врача по лечебной части в Советской ЦРБ.

В 2018—2021 годах он исполнял обязанности главврача, после чего возглавил ЦГКБ. С 2023 года работал заместителем главного врача по терапевтической части КОКБ.

В региональном минздраве отмечают, что Зеленоградская ЦРБ продолжает укомплектовывать штат. С начала года в учреждение пришли врач-педиатр и оториноларинголог по программе «Земский доктор», а также пять сотрудников среднего медицинского персонала. Ожидается, что осенью коллектив пополнят еще два участковых терапевта. В настоящее время укомплектованность больницы составляет около 90%.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше