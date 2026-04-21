Бывший главврач ЦГКБ Сергей Литвиненко возглавил Зеленоградскую больницу

В региональном минздраве отмечают, что Зеленоградская ЦРБ продолжает укомплектовывать штат. С начала года в учреждение пришли врач-педиатр и оториноларинголог по программе «Земский доктор», а также пять сотрудников среднего медицинского персонала. Ожидается, что осенью коллектив пополнят еще два участковых терапевта. В настоящее время укомплектованность больницы составляет около 90%.