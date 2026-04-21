В школе Петродворцового района Санкт-Петербурга провели урок о работе ЗАГСа

Урок о работе ЗАГСа провели в школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.
Школьникам рассказали об истории и работе органов ЗАГС и объяснили, какие услуги там можно получить: зарегистрировать рождение, брак, сменить имя, установить отцовство, оформить усыновление, восстановить записи и получить дубликаты документов. Также ребята узнали о правилах заключения и расторжения брака и порядке регистрации рождения. Цель встречи состояла в том, чтобы познакомить подростков с работой ЗАГСа и сформировать ответственное отношение к семейной жизни.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.