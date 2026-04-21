Продюсеру BTS грозит арест в Южной Корее за обман на $100 млн

Однако известно, что в 2019 году Пан Си Хёк придумал хитрый ход, чтобы заработать миллионы. Он ввёл в заблуждение инвесторов своей фирмы, заявив, что компания не выйдет на биржу. Этим подозреваемый вынудил их продать свои акции частному инвестиционному фонду. При этом выход на биржу был позже осуществлён. По мнению следствия, фонд мог выплатить продюсеру около $136 млн в рамках дополнительной сделки, по условиям которой ему полагалось 30% прибыли от продажи акций после IPO. К слову, в Южной Корее Пан Си Хёк больше известен как директор и автор идеи создания группы BTS.