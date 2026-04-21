Имущество на 11 миллионов рублей изъял суд у бывшего сотрудника МЧС

Суд в Нижегородской области поддержал иск прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода и постановил обратить в доход государства имущество бывшего сотрудника МЧС на сумму свыше 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, экс-начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы указывал в декларациях расходы, которые заметно превышали его официальные доходы. При этом часть дорогостоящего имущества была оформлена на его родственников.
Во время проверки также установлено, что чиновник занимался бизнесом, а это запрещено для госслужащих. В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием изъять активы, происхождение которых не удалось подтвердить. Суд признал требования обоснованными и удовлетворил их в полном объёме.