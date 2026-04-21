В Павлово-Посадском техникуме Подмосковья прошла ярмарка вакансий

Студенческую ярмарку вакансий организовали в Павлово-Посадском техникуме в Московской области при поддержке нацпроекта «Кадры». В ней поучаствовали более 400 учащихся и гостей учреждения, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Мероприятие организовал Центр содействия трудоустройству выпускников техникума. Участникам предоставили более 250 вакансий от партнеров-работодателей. В программу также вошли консультационные площадки по составлению резюме и подготовки к собеседованиям. Эксперты рассказали ребятам о типичных ошибках и подсказали, как выделить свои сильные стороны.
«Формат ярмарки позволил студентам напрямую пообщаться с представителями работодателей, получить оперативную информацию о требованиях и условиях труда, а также оставить резюме и записаться на последующие собеседования. Многие участники договорились о дальнейших встречах и стажировках», — отметили в региональном минобразования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.