Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Павлово-Посадском техникуме Подмосковья прошла ярмарка вакансий

На мероприятии представили более 250 предложений от партнеров-работодателей.

Источник: Национальные проекты России

Студенческую ярмарку вакансий организовали в Павлово-Посадском техникуме в Московской области при поддержке нацпроекта «Кадры». В ней поучаствовали более 400 учащихся и гостей учреждения, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Мероприятие организовал Центр содействия трудоустройству выпускников техникума. Участникам предоставили более 250 вакансий от партнеров-работодателей. В программу также вошли консультационные площадки по составлению резюме и подготовки к собеседованиям. Эксперты рассказали ребятам о типичных ошибках и подсказали, как выделить свои сильные стороны.

«Формат ярмарки позволил студентам напрямую пообщаться с представителями работодателей, получить оперативную информацию о требованиях и условиях труда, а также оставить резюме и записаться на последующие собеседования. Многие участники договорились о дальнейших встречах и стажировках», — отметили в региональном минобразования.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.