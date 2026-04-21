В Перми разрабатывают робота для перевозки тяжёлых деталей и инструментов

Пермское предприятие «ОДК СТАР» создаёт автоматизированного робота-доставщика САДКО, рассказали в краевом Правительстве. Он будет перевозить детали и комплектующие между цехами, чтобы оптимизировать логистику на производстве.
Доставщик с грузоподъёмностью 100 кг сможет развивать скорость до 1,5 м/с. Сотрудники завода смогут управлять им как с пульта, так и в автономном режиме с помощью навигационной карты. Устройство будет курсировать по четырём маршрутам в главном производственном корпусе предприятия.
Робот пройдёт реальные испытания прямо на производстве: специалисты проверят, как он справляется с задачами в рабочих условиях. Если тесты пройдут успешно, такие системы запустят в серийное производство.
Специалисты уже внедрили векторное управление колёсами, чтобы движение было плавным, и наладили обмен данными между системами. Следующий шаг — добиться высокой точности позиционирования.