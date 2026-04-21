В России стартовал конкурс «Города для детей»

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Объявлен старт Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик «Города для детей. Территория семейного благополучия», который проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Совета Федерации и Ассоциации малых и средних городов России, сообщила председатель Оргкомитета конкурса, сенатор Галина Карелова.
«В числе основных задач конкурса — содействие муниципальным образованиям в консолидации административных и человеческих ресурсов для решения социальных задач в интересах детей, обеспечения благополучия каждого ребенка независимо от жизненных обстоятельств, а также выявление и тиражирование успешных муниципальных практик помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации», — сказала Карелова РИА Новости.
По ее словам, конкурс пройдет уже в 17-й раз.
«Это — одна из замечательных традиций, которую поддерживает Совет Федерации. Конкурс объединяет десятки тысяч людей, дает мощный импульс энергии добра, созидания и эмпатии», — отметила политик.
Она выразила уверенность, что участники конкурса, как всегда, продемонстрируют много новых идей в создании среды, «в которой дети и семьи чувствуют заботу о себе, где им легко и комфортно».
Карелова рассказала, что муниципальные образования, а также внутригородские муниципальные образования городов федерального значения — Санкт-Петербурга и Севастополя — будут соревноваться в 9 номинациях: «Все начинается с семьи», «Семья — основа счастья», «Равные возможности», «Помним и знаем наших героев», «Правильные решения», «Добрые дела вместе», «Территория здоровья», «Территория, дружественная к детям», «Детство под защитой».
По словам Кареловой, проекты направлены на выявление успешных практик укрепления традиционных семейных ценностей, поддержки семей в трудной жизненной ситуации, а также семей участников СВО, помощи детям с инвалидностью, работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, создания комфортной и безопасной инфраструктуры для детей.
Подведение итогов состоится в декабре, сказала политик.
«Для Совета Федерации важен этот конкурс как еще один канал коммуникации с регионами, как источник инициатив, которые приводят к новым законодательным решениям, направленным на уменьшение трудных ситуаций в жизни детей, на развитие городов. Вдохновения и удачи участникам конкурса», — сказала в заключение Карелова.