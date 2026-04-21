В станице Сергиевской на Кубани построят Дом культуры

Старый ДК в Сергиевской сгорел 20 лет назад, и с тех пор в станице не было учреждения культуры. В новом здании с трансформируемым залом разместятся филиалы детских школ искусств, библиотека, кружки и секции, а также спортзал. Предусмотрены пандусы для маломобильных граждан и детская площадка.