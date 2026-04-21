В станице Сергиевской на Кубани построят Дом культуры

Многофункциональный культурно-досуговый центр на 222 места возводится в станице Сергиевской в Краснодарском крае, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Посещать Дом культуры будут около 4 тыс. местных жителей, сообщили в министерстве культуры региона.
Старый ДК в Сергиевской сгорел 20 лет назад, и с тех пор в станице не было учреждения культуры. В новом здании с трансформируемым залом разместятся филиалы детских школ искусств, библиотека, кружки и секции, а также спортзал. Предусмотрены пандусы для маломобильных граждан и детская площадка.
«Сейчас готовность объекта — около 50%: монтируют кровлю, устанавливают окна, ведут внутренние работы и прокладывают инженерные сети. С подрядчиком обсудили необходимость увеличить темпы работ и усилить команду на площадке», — написала в своих соцсетях министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.
Кроме того, глава министерства посетила Кореновский центр народной культуры и досуга — главную культурную площадку района, где ежегодно проходит более 800 мероприятий. С руководством района обсудили планы по капитальному ремонту зрительного зала и обновлению светового и звукового оборудования.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.