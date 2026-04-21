Умер летчик Кашин, нейтрализовавший в 1973 году захватчиков самолета

2 ноября 1973 года Иван Кашин командовал экипажем рейса из Москвы в Брянск. Во время полета четверо юношей в возрасте от 16 до 21 года, вооруженные ружьями и обрезами, взяли в заложники 24 пассажира рейса самолета. Господин Кашин успел подать сигнал бедствия. Затем по требованию захватчиков пилот совершил в сложных погодных условиях посадку в аэропорту Внуково.