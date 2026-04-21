Назван муниципальный музей Калининграда, который на 160% перевыполнил план по посещаемости

Вырос интерес и к другим культурным площадкам.

Источник: Клопс.ru

В 2025 году музей «Фридландские ворота» показал заметный рост — 120 тысяч посещений, что составляет 160% от ожидаемых значений. Об этом сообщила глава отдела культуры администрации Елена Сизикова на профильной комиссии горсовета во вторник, 21 апреля.

Она рассказала и о других итогах года. Жители Калининграда более 1,3 млн раз посетили муниципальные библиотеки. Это на 20% больше запланированного. Рост посещаемости связывают с тем, что библиотеки всё активнее работают как общественные пространства — здесь проходят лекции, выставки, встречи и другие мероприятия.

Положительная динамика зафиксирована и по другим учреждениям культуры. Калининградский зоопарк за год посетили 753 тысячи человек — почти на 37% больше плана. Концертные программы в городе собрали 42 тысячи зрителей — рост на 45%.

Культурные учреждения провели 112 массовых мероприятий, которые посетили около 137 тысяч человек. В администрации отмечают, что успехи связаны с обновлением инфраструктуры, модернизацией площадок и расширением форматов работы.

В Калининградской области с начала 2026 года поток посетителей в ресторанах сократился на 30%.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше