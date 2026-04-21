«Сочи» одержал три победы подряд в РПЛ впервые с 2022 года

Тем не менее «Сочи» по-прежнему замыкает турнирную таблицу РПЛ. На счету клуба 18 очков в 26 встречах. Его отставание от зоны стыковых матчей — четыре очка; от 12-го места, гарантирующего сохранение места в элитном дивизионе команду отделяет пять баллов. В следующем туре «Сочи» на выезде встретится с московским «Динамо».