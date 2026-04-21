Бывший директор подал иск к Олегу Газманову на 44 млн руб

Бывший генеральный директор принадлежащей народному артисту России Олегу Газманову и его сыну Родиону компании «ОМГ-Промо» Дмитрий Царенко подал к певцу иск о неосновательном обогащении, Хорошевский районный суд Москвы его зарегистрировал, сообщил РБК адвокат Царенко Алексей Новожилов.
В исковом заявлении, с которым ознакомился РБК, заявлено, что в период с октября 2019 по январь 2024 года Царенко внес на счета Олега Газманова 44 млн. руб. Бывший гендиректор просит суд взыскать эти денежные средства со своего работодателя как неосновательное обогащение.
Царенко находится в СИЗО в ожидании судебного процесса по второму уголовному делу о мошенничестве. Как ранее сообщал РБК, по версии следствия, Царенко получал денежные средства за концерты артиста на счета собственного ИП в обход компании певца, скрывая часть доходов от исполнителя, и похитил около 15,3 млн руб. В июле 2025 года он уже был осужден по аналогичным эпизодам на четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Бывший гендиректор не признает вины.
Адвокат Алексей Новожилов сообщил РБК, что версия обвинения строится на фактическом неполучении дохода от концертной деятельности проведенной через ИП Царенко. «Царенко внес денежные средства на счета Газманова за этот период в размере 44 млн рублей. Если это деньги за концерты, то обвинение незаконно само по себе. Если деньги не за концерты, то Газманов должен дать объяснение и вернуть их [Царенко]», — считает адвокат.
РБК направил запросы Олегу Газманову и его представителям.
Царенко около 25 лет работал с Газмановым — был водителем и администратором. С 2010 по 2024 год он был генеральным директором «ОМГ-Промо» — компании Газманова, в которой у артиста 90%, а у его сына, депутата Мосгордумы Родиона Газманова, — 10%.
В марте Царенко предъявили обвинение по 17 эпизодам мошенничества. В июле 2025 года Царенко был осужден по 13 аналогичным эпизодам. Дмитровский городской суд Московской области признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Царенко 10,4 млн руб. в пользу компании Олега Газманова.