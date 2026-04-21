Бывший директор подал иск к Олегу Газманову на 44 млн руб

Царенко находится в СИЗО в ожидании судебного процесса по второму уголовному делу о мошенничестве. Как ранее сообщал РБК, по версии следствия, Царенко получал денежные средства за концерты артиста на счета собственного ИП в обход компании певца, скрывая часть доходов от исполнителя, и похитил около 15,3 млн руб. В июле 2025 года он уже был осужден по аналогичным эпизодам на четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Бывший гендиректор не признает вины.